Münster (AFP) Aus dem Dortmund-Ems-Kanal hat die Feuerwehr in Münster am Mittwoch einen getöteten Säugling geborgen. Die Obduktion der Leiche in der Rechtsmedizin Münster ergab nach Ermittlerangaben, dass das Mädchen nach der Geburt gelebt hatte. Das Baby starb demnach an Schädel-Hirn-Verletzungen, die ihm durch stumpfe Gewalt beigebracht worden waren.

