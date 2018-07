Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in ihrem Gespräch mit US-Präsident Barack Obama bei der Internet-Überwachung Verhältnismäßigkeit angemahnt. Merkel sagte nach der Begegnung mit Obama im Kanzleramt am Mittwoch in Berlin, das Internet werde auch von "Feinden und Gegnern" missbraucht. Sie hob hervor, Deutschland schätze die Zusammenarbeit mit den USA in Fragen der Sicherheit. "Ich habe aber auch deutlich gemacht, dass bei aller Notwendigkeit das Thema der Verhältnismäßigkeit ein wichtiges Thema ist." Es handele sich um eine Frage der Balance.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.