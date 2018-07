Berlin (AFP) Bei seinem Besuch in Berlin hat US-Präsident Barack Obama ein Bekenntnis zur transatlantischen Partnerschaft abgelegt. Die Hinwendung der USA zu den Ländern im asiatisch-pazifischen Raum gehe nicht mit einer Abkehr von den alten Freunden in Europa einher, sagte Obama nach einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch im Kanzleramt. In der Unterredung habe er "in Erinnerung gerufen, dass aus unserer Perspektive die Beziehungen zu Europa weiterhin der Eckstein unserer Freiheit sind", sagte Obama. "Europa ist in fast allem, was wir unternehmen, unser Partner."

