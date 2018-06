Berlin (AFP) US-Präsident Barack Obama hat bei seinem Besuch in Berlin das umstrittene Überwachungsprogramm Prism seiner Geheimdienste verteidigt. Die USA würden keine normalen Emails von amerikanischen oder europäischen Bürgern "durchwühlen", sagte Obama nach seinem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochmittag in Berlin. Merkel wiederum mahnte bei Obama Verhältnismäßigkeit bei der Internet-Überwachung an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.