Berlin (AFP) Nach den jüngsten Querelen in der SPD hat Kanzlerkandidat Peer Steinbrück seinen Führungsanspruch bekräftigt. "In jedem Bundestagswahlkampf ist der Kandidat derjenige, der die Zügelführung haben muss", sagte Steinbrück der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Mittwoch. Seine Kritik am SPD-Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel vom Wochenende bezeichnete er als einen "Weckruf zur rechten Zeit, der öffentlich wahrnehmbar sein sollte".

