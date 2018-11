Düsseldorf (AFP) Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin erwartet von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), dass sie bei ihrem Treffen mit US-Präsident Barack Obama am Mittwoch in Berlin Kritik an dem Spähprogramm des US-Geheimdienstes NSA übt. "Die Bundeskanzlerin muss dem US-Präsidenten unmissverständlich klarmachen, dass die weltweite Überwachungsoffensive der NSA inakzeptabel ist", sagte Trittin der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.