Berlin (AFP) Verbraucher nutzen Tabletcomputer laut einer Umfrage am liebsten zu Hause - und dort nicht selten auch im Bett. Nur acht Prozent der Verbraucher setzten die handlichen Geräte ausschließlich unterwegs ein, teilte der Hightech-Branchenverband Bitkom am Mittwoch in Berlin mit. 27 Prozent hingegen nutzen die Geräte ausschließlich innerhalb der eigenen vier Wände, 34 Prozent zum überwiegenden Teil, und 30 Prozent verwendeten sie gleichermaßen zu Hause und unterwegs.

