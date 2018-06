Hamburg (AFP) Die Universität Leipzig will nach der von ihr ausgelösten "Herr Professorin"-Debatte die zahlreichen Protestschreiben für die Wissenschaft nutzen. "Damit bekommt die Sache einen akademischen Nutzen", sagte Uni-Rektorin Beate Schücking in einem am Mittwoch vorab veröffentlichten Interview der Wochenzeitung "Die Zeit". Der Leipziger Germanist und Linguist Beat Siebenhaar will die gesammelten Zuschriften sprachwissenschaftlich auswerten.

