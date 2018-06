São Paulo (dpa) - Brasiliens Regierung hat nach Massenprotesten nun paramilitärische Spezialeinheiten entsandt. Wie das Justizministerium nun mitteilte, solle die "Fuerza Nacional" in der Hauptstadt Brasilia sowie in Rio de Janeiro und weiteren Städten für Sicherheit bei den Spielen des FIFA Confederations Cup sorgen. Die Städte sind Austragungsorte des Fußball-Turniers. Laut Sprecher ist der Einsatz planmäßgig und stehe nicht in Zusammenhang mit den Massenprotesten, die das Land seit Tagen in Atem halten.

