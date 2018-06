Los Angeles (dpa) - Mit dem britischen Schauspieler Ray Winstone ("Snow White & the Huntsman", "Departed - Unter Feinden") erhält Sean Penn Verstärkung in dem Thriller "The Gunman". "Deadline.com" zufolge soll der für taffe Rollen bekannte Winstone den Mentor von Penns Charakter spielen.

Oscar-Preisträger Penn übernimmt die Hauptrolle eines Agenten, der von seinem Auftraggeber im Stich gelassen und kreuz und quer durch Europa gejagt wird. Der französische Filmemacher Pierre Morel, der Liam Neeson in "96 Hours" zum Action-Star machte, führt Regie. Javier Bardem, Idris Elba und Jasmine Trinca spielen ebenfalls mit. Penn war zuletzt als skrupelloser Mafiaboss in dem Verbrecherstreifen "Gangster Squad" auf der Leinwand zu sehen.