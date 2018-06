Paris (AFP) Für 15.000 Euro hat in Frankreich eine 19-jährige Mutter ihr drei Wochen altes Baby verkauft. Die Polizei suchte am Mittwoch nach dem Neugeborenen, nachdem die in Champs-sur-Marne im Großraum Paris festgenommene junge Frau den Verkauf des Kindes gestanden hatte, wie aus Ermittlerkreisen verlautete. Gegen die junge Frau und ihre 37-jährige Mutter, die ihre Tochter zum Verkauf des Kindes angestiftet haben soll, wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sie saßen am Mittwoch in Haft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.