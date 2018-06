Köln (SID) - Der aussortierte Beg Ferati hat den Fußball-Bundesligisten SC Freiburg verlassen. Der Abwehrspieler, der im vergangenen Jahr wegen seiner Nicht-Berücksichtigung öffentlich Kritik am Führungspersonal der Freiburger geübt hatte und seitdem nicht mehr berücksichtigt wurde, wechselt in seine Heimat zum Schweizer Erstligisten FC Sion. Das gab der FCS auf seiner Webseite bekannt. Demnach erhält der 26-Jährige, der ursprünglich noch bis 2014 an Freiburg gebunden war, einen Dreijahresvertrag in Sion. Zuletzt war Ferati an den FC Winterthur ausgeliehen.