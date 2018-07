Rio de Janeiro (dpa) - Der Confederations Cup wird politisch und Joseph Blatter kommt um verständnisvolle Worte für die Demonstranten nicht mehr herum.

"Ich kann verstehen, dass die Menschen nicht glücklich sind", sagte der FIFA-Präsident über die anhaltenden Proteste gegen Korruption, Misswirtschaft und die hohen Kosten der Fußball-WM 2014. Auch am Mittwoch gingen die Kundgebungen weiter, und erstmals waren sogar Fans und Journalisten beim WM-Testlauf direkt von den Demonstrationen betroffen.

Vor dem Spiel zwischen Brasilien und Mexiko versammelten sich rund 10 000 Menschen in der Umgebung der Castelão-Arena in Fortaleza. Einige Zufahrten zu dem Stadion waren durch die Menschenmassen blockiert. Medienbusse konnten die Arena nicht wie geplant erreichen. Die Polizei war im Großaufgebot im Einsatz. Die Demonstrationen verliefen zunächst friedlich. An diesen nahmen auch Aktivisten einer Gruppe teil, die unter der Losung "Brot und Spiele - Wem nützt die WM?" gegen die Milliarden-Kosten für die WM 2014 protestierten.

Während mit den zweiten Gruppenspielen schon die ersten sportlichen Weichen Richtung Halbfinale beim WM-Testlauf gestellt werden, muss sich FIFA-Boss Blatter mit sozialen Fragen in Brasilien beschäftigen. "Aber ich denke, sie sollten den Fußball nicht dazu nutzen, um ihre Forderungen zu verkünden", sagte er in einem Interview des Fernsehsenders TV Globo.

Noch zu Wochenbeginn hatte Blatter die Überzeugung geäußert, dass die Proteste nachlassen, wenn der WM-Testlauf Fahrt aufnimmt. Eine Fehleinschätzung, wie sich zeigt. Rund 50 000 Demonstranten waren in Sao Paulo in der Nacht zu Mittwoch auf den Straßen. Für Donnerstag ist eine Massenkundgebung ähnlicher Dimension in Rio de Janeiro geplant. Der Protestzug soll wenige Kilometer vom Maracana-Stadion entfernt am Rathaus enden. Dennoch würden die Sicherheitsvorkehrungen in der Arena nicht verstärkt, hieß es von der FIFA.

Ungewöhnlich für die sonst entpolitisierte Welt der Profisportler: Die Menschen auf den Straßen bekommen auch Zuspruch von den brasilianischen Fußball-Stars. "Die Seleção ist das Volk." Mit diesem bemerkenswerten Satz von Cheftrainer Luiz Felipe Scolari hat sich das Gastgeber-Team mit den landesweiten Protesten solidarisiert.

Ausgerechnet im Land des fünffachen Weltmeisters, Confed-Cup- und WM-Gastgebers scheuen die Profis keine Antworten auf politische Fragen. Und "Felipão" denkt nicht daran, ihnen einen Maulkorb zu verpassen: "Wir verbieten nichts!" Die Spieler sollten schließlich Persönlichkeiten sein und hätten "alle Freiheit", sich zu den Demonstrationen zu äußern.

"Viele denken, dass Fußballer nur an Fußball denken. Aber wir wissen, was gerade passiert. Wir wissen, dass sie recht haben mit ihren Protesten und dass in unserem Land viele Dinge verbessert werden können. Ich bin eindeutig für die Proteste", sagte Hulk. "Die Leute haben das Recht, es auszudrücken, wenn sie nicht glücklich sind", sagte Abwehrspieler David Luiz. "Ich hoffe, dass ein Konsens gefunden wird und es in Zukunft ein besseres Brasilien gibt."

Blatter versucht derweil, die FIFA aus der Schusslinie zu bringen. "Brasilien hat diese WM verlangt. Wir haben Brasilien diese Weltmeisterschaft nicht aufgezwungen. Sie wussten, um die WM zu bekommen, müssen Stadien gebaut werden." Neben den Stadien dienten auch Straßen, Hotels und Flughäfen als Vermächtnis. "Dies bleibt als Erbe für die Zukunft und nicht nur die Weltmeisterschaft", sagte er.

Brasiliens Regierung schickte paramilitärische Spezialeinheiten in einige Städte. Wie das Justizministerium am Mittwoch mitteilte, solle die "Fuerza Nacional" in der Hauptstadt Brasilia sowie in Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador de Bahia und Minas Gerais helfen, für Sicherheit bei den Spielen zu sorgen. Nach Angaben eines Ministeriumssprechers sei dieser Einsatz in der Sicherheitsplanung für das Turnier aber vorgesehen gewesen und stehe nicht in Zusammenhang mit den Massenprotesten.

Die Spiele in den künftigen WM-Stadien selbst waren bislang ohne jede Zwischenfälle verlaufen und von ausgelassener Party-Atmosphäre geprägt. Am Donnerstag steht im legendären Maracana von Rio de Janeiro ein besonderes, weil maximal ungleiches Duell an, bei dem Spanien in eine Zwickmühle gerät. Gegen den großen Außenseiter Tahiti könnte der Weltmeister alle Rekordergebnisse im Weltfußball brechen, doch das verbietet der sportliche Anstand.

"Ich glaube nicht, dass Spanien viele Tore schießen will. Ich kenne ihren Trainer Vicente del Bosque. Er ist ein Mann mit Demut und Respekt. Er wird seinen Spielern nicht sagen, dass sie viele Tore gegen Tahiti schießen sollen", sagte deren Coach Eddy Etaeta. Gute Einsatzchancen in der Startelf hat Bayern Münchens Javi Martínez, da erwartet wird, dass del Bosque seine Formation auf vielen Positionen verändert.

In der zweiten Partie zwischen Uruguay und Nigeria fällt die Vorentscheidung um das zweite Halbfinalticket neben den aller Fußball-Wahrscheinlichkeit nach qualifizierten Spaniern. Die Uruguayer hatten bei dem WM-Testlauf bislang viel Pech. Regen bei der Ankunft, Verkehrschaos auf den Straßen und ein Streik der Angestellten im Teamhotel erschwerten dem Südamerikameister die Ankunft in Salvador. Schon am ersten Spielort Recife hatten Dauerregen und Staus dem WM-Vierten die Stimmung vermiest.