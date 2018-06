Frankfurt/Main (SID) - Das Urteil über die Rechtmäßigkeit der Lizenzverweigerung für den Fußball-Zweitligisten MSV Duisburg wird am Mittwoch zwischen 16.00 und 17.00 Uhr erwartet. Das sagte der Vorsitzende des Ständigen Schiedsgerichts, Professor Udo Steiner (Regensburg), am Mittwochmittag während einer Verhandlungspause. Laut Steiner sei die Atmosphäre in den ersten beiden Stunden der Verhandlung in einem Frankfurter Nobelhotel "angespannt" gewesen.

Duisburg ist vom Zwangsabstieg bedroht. Sollte es bei der Verweigerung der Lizenz durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) bleiben, würde der eigentlich abgestiegene SV Sandhausen in der 2. Liga bleiben.