Bremen (SID) - Knapp zwei Monate nach seiner nächtlichen Spritztour und der anschließenden Suspendierung aus dem Kader des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen spuckt Eljero Elia (26) wieder große Töne. "Die Rückkehr in die Nationalmannschaft kann ich schaffen. Ich muss einfach nur gut spielen. In meiner Heimat weiß man: Wenn ich gut drauf bin, bin ich der beste Linksaußen Hollands," sagte der Offensiv-Spieler der Sport Bild.

Auch bei Werder will Elia in seiner zweiten Spielzeit voll durchstarten: "Letzte Saison war ich nicht gut drauf. Nach einer guten Hinrunde folge eine beschissene Rückserie. Ich muss Konstanz in mein Spiel bekommen." Elia spielt seit 2012 bei Werder, kam in 25 Pflichtspielen zum Einsatz, wurde dabei 19-mal ausgewechselt und schoss ein Tor. Der Holländer hat bei den Norddeutschen noch einen Vertrag bis 2016.