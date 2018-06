Brasília (SID) - Angesichts der sich ausweitenden Protestbewegung hat die brasilianische Regierung die Nationalgarde in fünf der sechs Austragungsstädte des Fußball-Confed-Cups entsandt. Dies gab das Justiz-Ministerium am Mittwoch offiziell bekannt.

Lediglich Recife verzichtet noch auf die zusätzlichen Ordnungskräfte aus der Bundeshauptstadt Brasília. Laut des Justizministeriums hatten sich die ersten Soldaten bereits am Dienstag auf den Weg nach Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Brasília und Rio de Janeiro gemacht. Die exakten Zahlen der entsendeten Sicherheitskräfte wurde nicht genannt.

Im Vorfeld des Turniers hatten offizielle Stellen das Kontingent der eigens für das "Festival der Champions" abgestellten nationalen Sicherheitskräfte für die Spielorte auf 20.000 Mann beziffert. 1100 Mann dieses Kontingents bilden eine Anti-Terror-Einheit.

Brasiliens Regierung hat an jedem der sechs Spielorte zwei zusätzliche "mobile Kommandozentralen" eingerichtet. Acht weitere Kommandozentralen, eine in jedem Spielort und jeweils eine "nationale" in Brasília und Rio de Janeiro, sollen die Einsätze koordinieren, hieß es. Brasilien lässt sich das Sicherheitskonzept beim Confed Cup und WM insgesamt 1,9 Milliarden Real zusätzlich kosten (etwa 650 Millionen Euro).

Hunderttausende hatte in den vergangenen Tagen in Brasilien, WM-Gastgeber 2014, protestiert. Dabei war es auch zu Krawallen und Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Das Justizministerium betonte, dass die Nationalgarde keinesfalls repressiv, sondern eher moderierend auf die Protestler einwirken solle. Allerdings ging die Einheit bereits am Sonntag mit Tränengas und Gummigeschossen gegen Demonstranten vor dem Maracanã-Stadion in Rio vor, wo beim Confed Cup Italien gegen Mexiko spielte.

Der zweite Gruppenauftritt von Gastgeber Brasilien am Mittwoch wurde in Fortaleza ist von gewalttätigen Protesten überschattet. Rund 15.000 Demonstranten versperrten in unmittelbarer Nähe zur Arena Castelão eine der Zufahrtstraßen und versuchten, in die von Polizisten und Nationalgarde gesicherte Bannmeile einzudringen.

Die Sicherheitskräfte reagierten mit dem Einsatz von Tränengas, Gummigeschossen und Rauchbomben. Ein gewaltbereiter Teil der Demonstranten benutzte daraufhin Steine und anderes Baumaterial als Wurfgeschosse. Ein Polizeifahrzeug wurde in Brand gesetzt. Es gab Verletzte.

Erst nach Verhandlungen zwischen dem Sicherheits-Kommando und Führern des Protestmarsches, der unter dem Motto "Mehr Brot, weniger Zirkus - die WM für wen?" ablief, beruhigte sich die Lage, sodass die mehr als 55.000 für das Duell gegen Mexiko erwarteten Fans ohne größere Störung Richtung Stadion gehen konnten.

Am Dienstag hatten sich besonders in São Paulo wieder Demonstranten versammelt. 50.000 Menschen sollen auf der Straße gewesen sein. Hier und da kam es erneut zu gewalttätigen Exzessen durch einige Protestler, die Polizei setzte wieder Tränengas und Gummigeschosse ein.

Staatspräsidentin Dilma Rousseff hatte am Dienstag mit einer öffentlichen Erklärung versucht, die Lage zu beruhigen. Ihre Regierung vernehme die Stimme des Volkes, die nach Veränderungen ruft, sagte sie. In São Paulo traf sie sich mit ihrem Vorgänger Luiz Inácio Lula und dem dortigen Oberbürgermeister Fernando Haddad, um über das weitere Vorgehen zu beraten.