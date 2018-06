Fortaleza (SID) - Der zweite Gruppenauftritt von Confed-Cup-Gastgeber Brasilien in Fortaleza ist von gewalttätigen Protesten überschattet worden. Rund 15.000 Demonstranten versperrten in unmittelbarer Nähe zur Arena Castelão eine der Zufahrtstraßen und versuchten, in die von Polizisten und Nationalgarde gesicherte Bannmeile einzudringen.

Die Sicherheitskräfte reagierten mit dem Einsatz von Tränengas, Gummigeschossen und Rauchbomben. Ein gewaltbereiter Teil der Demonstranten benutzte daraufhin Steine und anderes Baumaterial als Wurfgeschosse. Ein Polizeifahrzeug wurde in Brand gesetzt. Es gab Verletzte.

Erst nach Verhandlungen zwischen dem Sicherheits-Kommando und Führern des Protestmarsches, der unter dem Motto "Mehr Brot, weniger Zirkus - die WM für wen?" ablief, beruhigte sich die Lage, sodass die mehr als 55.000 für das Duell gegen Mexiko erwarteten Fans ohne größere Störung Richtung Stadion gehen konnten.