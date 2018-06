Malaga (SID) - Bernd Schuster will mit dem FC Malaga wieder nach Europa. Die Teilnahme an einem Europacup-Wettbewerb hat der deutsche Ex-Nationalspieler bei seiner Vorstellung als neuer Trainer des andalusischen Fußball-Erstligisten ausgerufen. Zugleich kündigte der 53-Jährige eine Fortsetzung des unter seinem Vorgänger Manuel Pellegrini zelebrierten Offensiv-Fußballs an. "Ich bin in der Auffassung von der Spielweise nicht weit weg von ihm", betonte Schuster in der Pressekonferenz.

Unter dem Chilenen Pellegrini, den es zum englischen Vizemeister Manchester City zog, scheiterte Malaga in der vergangenen Saison in der Champions League unglücklich durch ein Last-Minute-Tor im Viertelfinale an Borussia Dortmund.

Schuster soll nach dem Verzicht auf die Verpflichtung eines Sportdirektors beim Tabellen-Sechsten der verganganen Saison mehr Kompetenzen erhalten und zusammen mit Geschäftsführer Vicente Casado eine neue schlagkräftige Mannschaft aufbauen. Denn finanzielle Probleme führten zur Verletzung des Financial Fairplay und sogar zu dem Ausschluss für eine Saison aus dem Europacup. Deshalb darf Malaga trotz Qualifikation in der neuen Saison nicht in der Europa League starten.

Schuster gab sich optimistisch, obwohl einige Spieler, darunter die ehemaligen Bundesliga-Profis Roque Santa Cruz und Martin Demichelis, den Verein verlassen werden. Geld in die Kasse könnte der Verkauf des U21-Europameisters Isco bringen, dessen Ablösesumme auf 36 Millionen Euro festgeschrieben ist. "Ich weiß, es wird schwer, ihn zu halten. Aber es bleibt eine kleine Hoffnung", sagte Schuster.

Überrascht zeigte er sich von dem Vertrauen, das Malaga ihm mit einem Vertrag über fünf Jahre zeigte. "Eigentlich gibt es in Spanien keine Fünfjahres-Mentalität. Deshalb war ich überrascht, weil ich nur mit einem Vertrag über zwei oder drei Jahre gerechnet habe", ergänzte Schuster.

Die Vorbereitung mit seinem neuen Klub, gut zwei Jahre nach seinem Rauswurf beim türkischen Erstligisten Besiktas Istanbul im März 2011, plant Schuster ab dem 5. Juli. In der Vorbereitung ist unter anderem ein Trainingslager in Deutschland geplant.