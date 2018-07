Berlin (dpa) - Nach seinem Arbeitsbesuch in Berlin hat US-Präsident Barack Obama die deutsche Hauptstadt wieder verlassen. Die Air Force One mit der Präsidentenfamilie an Bord hob kurz nach 22 Uhr auf dem Flughafen Tegel ab - Richtung Washington. Obama hatte am Nachmittag eine Rede vor dem Brandenburger Tor gehalten. Dabei verkündete er unter anderem neue Schritte zur atomaren Abrüstung. Zuvor hatte sich Obama mit Kanzlerin Angela Merkel, Bundespräsident Joachim Gauck und SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück getroffen.

