Berlin (dpa) - Erst das Schloss Bellevue, dann das Kanzleramt: US-Präsident Barack Obama ist in Berlin am Mittag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammengetroffen. Merkel empfing den Gast aus Washington im Kanzleramt. Obama küsste Merkel zur Begrüßung auf die Wangen und legte ihr vertraut seine Hand auf den Rücken. Wichtige Themen des Treffens dürften die aktuellen Krisenherde Syrien und Iran, die Lage in der Türkei sowie das Internet-Spähprogramm "Prism" sein. Höhepunkt des Besuchs ist Obamas Rede am Brandenburger Tor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.