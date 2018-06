Berlin (dpa) - Michelle Obama hat in Berlin das Denkmal für die ermordeten Juden Europas besichtigt.

Die Frau des US-Präsidenten durchschritt am Mittwochmorgen einen Teil des wellenförmigen Feldes mit rund 2700 Betonstelen zwischen Brandenburger Tor und Potsdamer Platz. Begleitet wurde sie von Barack Obamas Halbschwester Auma.

In einem unterirdischen "Ort der Information" wird dort die Verfolgung und Vernichtung der bis zu sechs Millionen Juden Europas durch die Nationalsozialisten dokumentiert. Das Mahnmal entstand nach dem Entwurf des Architekten Peter Eisenman.

Die 49-jährige Präsidentengattin interessiert sich bei ihrem ersten Besuch in der deutschen Hauptstadt für die Geschichte. So will sie auch noch die Mauer-Gedenkstätte in der Bernauer Straße besuchen. Die Straße galt als Symbol der deutschen Teilung.

Holocaust-Denkmal

Gedenkstätte Berliner Mauer