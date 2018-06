Berlin (dpa) - Festlicher Start im Schloss Bellevue: US-Präsident Barack Obama ist zum offiziellen Auftakt seines Besuchs in Berlin von Bundespräsident Joachim Gauck mit militärischen Ehren begrüßt worden. Später trifft Obama Bundeskanzlerin Angela Merkel im Kanzleramt. Höhepunkt des 25-Stunden-Besuchs in Berlin ist am Nachmittag eine Rede Obamas vor mehr als 4000 geladenen Gästen am Brandenburger Tor. Nach US-Medienberichten will der US-Präsident dabei weitere Schritte zur atomaren Abrüstung vorschlagen.

