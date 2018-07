Berlin (dpa) - US-Präsident Barack Obama ist zum offiziellen Auftakt seines Berlin-Besuchs von Bundespräsident Joachim Gauck begrüßt worden. Gauck empfing den Gast aus Washington am Mittwoch vor seinem Amtssitz, dem Schloss Bellevue.

Dort will sich Obama zunächst in das Gästebuch eintragen. Im Park von Schloss Bellevue wird Obama dann mit militärischen Ehren empfangen. Vorgesehen war auch eine kurze Begegnung mit Schülern. Später wird der US-Präsident von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Kanzleramt erwartet. Dort sind eine gemeinsame Pressekonferenz und ein Mittagessen unter vier Augen vorgesehen. Am Nachmittag spricht Obama am Brandenburger Tor.

