Berlin (dpa) - US-Präsident Barack Obama ist in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammengetroffen. Merkel empfing den Gast aus Washington am Mittwoch im Kanzleramt.

Obama küsste Merkel zur Begrüßung auf die Wangen und legte ihr vertraut seine Hand auf den Rücken. Wichtige Themen des Treffens dürften die aktuellen Krisenherde Syrien und Iran, die Lage in der Türkei, das geplante Freihandelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union sowie das Internet-Spähprogramm "Prism" gewesen sein. Höhepunkt des 25-Stunden-Besuchs in Berlin ist am Nachmittag eine Rede Obamas am Brandenburger Tor. Nach US-Medienberichten will der US-Präsident dabei weitere Schritte zur atomaren Abrüstung vorschlagen.

Obama hatte Merkel wenige Minuten warten lassen. Bundespräsident Joachim Gauck hatte ihn am Morgen im Schloss Bellevue begrüßt, und das Treffen hatte etwas länger gedauert als geplant. Auch Gauck und Obama waren bei ihrer ersten Begegnung ausgesprochen freundschaftlich aufeinander zugegangen. Bei hochsommerlichem Wetter und strahlendem Sonnenschein schritten sie die Ehrenformation der Bundeswehr ab. Danach zogen sie sich zu einem Gespräch zurück.

Der US-Präsident (51) wird von seiner Frau Michelle und den beiden Töchtern Sasha und Malia begleitet. Als Gastgeschenk Gaucks erhielt Obama einen Siebdruck des Künstlers Christoph Niemann. Dargestellt sind darauf unter anderem zwei Hände, die die Brooklyn Bridge nachbilden. Als Widmung schrieb der Künstler: "Diplomacy: For Barack Obama with great admiration." (Diplomatie: Für Barack Obama mit großer Bewunderung.)

Vor seinem Rückflug am Abend trifft Obama auch den SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück. Im Schloss Charlottenburg beschließt ein festliches Abendessen den Tag. Es ist der erste Besuch Obamas in Berlin seit seinem Amtsantritt 2009. Fast auf den Tag genau vor 50 Jahren hatte der damalige US-Präsidenten John F. Kennedy am Schöneberger Rathaus den Satz "Ich bin ein Berliner" gesagt, der in die Geschichtsbücher einging.

Michelle Obama (49) und die Töchter besichtigten am Morgen in Berlin das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Die Frau des US-Präsidenten durchschritt einen Teil des wellenförmigen Feldes mit rund 2700 Betonstelen zwischen Brandenburger Tor und Potsdamer Platz. Anschließend ging es zum Mauer-Panorama des Künstlers Yadegar Asisi am Checkpoint Charlie und zur Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße. Dabei waren auch der Ehemann der Kanzlerin, Joachim Sauer, und Auma Obama, die ältere Halbschwester des US-Präsidenten.

Barack Obama wolle bei seiner Rede vor dem Brandenburger Tor die Bereitschaft der USA zur Reduzierung des eigenen Atomwaffenarsenals ankündigen, falls Russland in Verhandlungen zu ähnlichen Schritten bereit sei, sagte ein hoher US-Regierungsbeamter. Konkret gehe es um eine Verringerung der Anzahl strategischer Sprengköpfe um bis zu ein Drittel. Zudem beabsichtige Obama, gemeinsam mit den Nato-Bündnispartnern Pläne zur Reduzierung taktischer Atomwaffen auszuarbeiten.

Die Obamas waren am Dienstagabend mit der Präsidentenmaschine Air Force One in Berlin-Tegel gelandet und dort von Bundesaußenminister Guido Westerwelle begrüßt worden. Aus Sorge vor einem Anschlag sind bis zu 8000 Polizisten im Einsatz. In der Hauptstadt gilt die höchste Sicherheitsstufe 1+. Wegen des Besuchs sind viele Straßen und Plätze in der Hauptstadt gesperrt. Die zentralen Stationen des Besuchs sind extrem gesichert. Gegen den Besuch des Präsidenten waren auch einige Protestkundgebungen angemeldet.

