Berlin (dpa) - Mit einem Treffen von US-Präsident Barack Obama und Bundespräsident Joachim Gauck haben am Mittwochmorgen die politischen Gespräche in Berlin begonnen.

Der 51-jährige Amerikaner war zum offiziellen Auftakt seines Berlin-Besuchs zu Gaucks Amtssitz, dem Schloss Bellevue, gekommen. Dort trug sich der Linkshänder nach einer Begrüßung zunächst ins Gästebuch ein.

Im Park von Schloss Bellevue wurde Obama bei hochsommerlichem Wetter und strahlendem Sonnenschein mit militärischen Ehren empfangen. Die Nationalhymnen beider Länder erklangen. Anschließend begrüßten die beiden Staatsmänner Schüler der sechsten Klasse der Berliner John F. Kennedy Schule per Handschlag. Beide posierten Arm in Arm für Erinnerungsfotos. Die Kinder jubelten dem Präsidenten mit US- und Deutschland-Fähnchen zu. Anschließend gingen die beiden zu einem Gespräch ins Arbeitszimmer des Bundespräsidenten.

Am Morgen hatte Obamas Frau Michelle mit ihren Töchtern Malia und Sasha das Denkmal für die ermordeten Juden Europas besichtigt.

Später wird der US-Präsident von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Kanzleramt erwartet. Dort sind eine gemeinsame Pressekonferenz und ein Mittagessen unter vier Augen vorgesehen. Am Nachmittag spricht Obama am Brandenburger Tor.

Offizielle Ankündigung des Besuchs

Bundesregierung zu USA

Ausführliche Informationen der US-Botschaft zu Besuch

Air Force One