Berlin (dpa) - Als sich Barack Obama vor dem Brandenburger Tor das Sakko auszieht, jubelt die Menge. Stundenlang haben mehrere Tausend Zuhörer bei brütender Hitze ausgeharrt.

"Wir können ein wenig informell sein unter Freunden", ruft der US-Präsident über den Pariser Platz und fordert die Menschen auf, es ihm gleichzutun. Um die Wartezeit zu verkürzen, haben einige Ungeduldige eine Welle im La-Ola-Stil inszeniert. Dann tritt der Gast aus Washington endlich vor die Mikrofone.

Viel Raum für Gefühle hat bis dahin das Programm nicht gelassen. Rund um das Brandenburger Tor haben Polizei und die eingeflogenen Einsatzkräfte vom Secret Service einen Hochsicherheitsring gezogen. Auf den Gebäuden rund um das Tor stehen Scharfschützen und Späher. Keiner kommt ohne Einladung durch, sogar die Eltern, die ihre Sprösslinge zum Bundestagskindergarten bringen wollen, müssen sich ausweisen. Autofahrer kurven über lange Umwege durch das Zentrum.

Noch 2008 hatten vor der Siegessäule rund 200 000 Menschen dem damaligen Präsidentschaftskandidaten zugejubelt. Fünf Jahre später und zwei Kilometer weiter östlich, tritt am Mittwoch nun Obama als Staatschef am Berliner Wahrzeichen vor ausgesuchten Gästen auf - und wieder gehen die Bilder um die Welt. Mit 25 Stunden und 10 Minuten ist der Besuch sehr eng getaktet.

Immer wieder spricht Obama in seiner Rede den Berliner Geist der Freiheit an, erinnert an den DDR-Aufstand des 17. Juni 1953 und die Sehnsucht nach Selbstbestimmung. Der Präsident schlägt den Bogen zu Mauerfall und Wiedervereinigung. Vielen Berlinern spricht er aus dem Herzen. Manchmal brandet der Jubel erst zeitversetzt auf. Offenbar verstehen nicht alle Obama auf Anhieb. Die Schüler der deutsch-amerikanischen Kennedy-Schule klatschen immer als erste.

Auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) verweisen in seltener Einigkeit auf Geschichtliches. Sie lassen den "Rosinenbomber"-Piloten Gail Halvorsen hochleben, der sich von seinem Stuhl erhebt. Er hoffe mit 92 Jahren auch so agil zu sein, sagt Obama später über den Veteranen. Auch zwischen Obama und Wowereit menschelt es. Sie lächeln und nicken sich zu, während die Kanzlerin spricht.

Vor dem Platz ist die Stimmung eher gemischt. Um die Ü-Wagen der TV-Sender haben sich Neugierige versammelt. Sie wollen doch noch etwas von dem historischen Augenblick mitbekommen. "Das war nicht so begeisternd wie 2008", sagt die Berlinerin Bärbel Freudenberg (59).

Noch am Morgen erschienen das Regierungsviertel und der Tiergarten wie verlassen. Das große "Hello" fiel zunächst aus: Die Fahrten in der gepanzerten "Bestie", der schwarzen Präsidentenlimousine, oder die Gedenkstätten-Tour von Michelle Obama mit den Töchtern Malia und Sasha spielten sich fast ohne Zuschauer ab. Wie leer gefegt war die Straße des 17. Juni, Polizisten waren entlang der Strecken aufgereiht.

Zwischen den Stelen des Holocaust-Mahnmals wirkten die First Lady in ärmellosem Schwarz-Weiß und die Töchter etwas verloren. Über dem Mahnmal lag eine fast unwirkliche Stille, unterbrochen nur von Vogelgezwitscher und Hubschrauberkrach. Erst an der zweiten Station der Geschichtstour im riesigen Mauerpanorama des Künstlers Yadegar Asisi am Checkpoint Charlie gab es Applaus von der Straße. Auch die Gedenkstätte Berliner Mauer war abgeriegelt. Dort absolvierten die Obama-Töchter brav die Geschichtsstunde in praller Sonne zusammen mit "Mom" Michelle und Merkels Ehemann Joachim Sauer.

Die Hitze machte auch den Polizisten in voller Montur zu schaffen. Immer wieder nahmen sie verstohlen ihre Mützen ab, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen. Und trotzdem: "Es ist etwas ganz Besonderes, schließlich sichern wir hier den am meisten gefährdeten Mann der Welt", sagte einer von ihnen.

