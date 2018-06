Köln (SID) - Die Hochsprung-Rivalinnen Ariane Friedrich und Blanka Vlasic treten am Freitag erstmals seit drei Jahren wieder gegeneinander an. Beim Hochsprung-Meeting in Bühl führen die deutsche Rekordhalterin (2,06 m) und die zweimalige kroatische Weltmeisterin, mit 2,08 m zweitbeste Springerin der Geschichte, das Feld an.

Friedrich und Vlasic sind nach langen Verletzungspausen noch auf der Suche nach ihrer alten Form: Die Frankfurterin Friedrich, die Ende 2010 einen Achillessehnenriss erlitten hatte, steht in diesem Jahr bei 1,89 m. Vlasic, die nach einer Fuß-OP die Saison 2012 aussetzen musste, hat 1,95 m übersprungen.