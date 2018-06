New York (SID) - Kenias 800-m-Weltrekordler David Rudisha muss weiter auf die Rückkehr ins Wettkampfgeschehen warten. Der Olympiasieger hat erneut eine Knieverletzung erlitten und muss weitere drei Wochen pausieren. "David war in New York im Central Park joggen und hat gemerkt, dass etwas mit dem Knie nicht in Ordnung ist", sagte sein irischer Coach Colm O'Connell.

Rudisha, der zuletzt Ende Mai beim Diamond-League-Meeting in New York startete, wird damit die am Donnerstag beginnenden kenianischen Meisterschaften verpassen. Die Teilnahme an der WM in Moskau (10. bis 18. August) soll aber nicht in Gefahr sein.