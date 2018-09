Köln (dpa) – Mit einem rund 80 Konzerte und 170 Künstler umfassenden Programm feiert das Musikfestival "c/o pop" in Köln bis Sonntag seine zehnte Ausgabe.

Als Höhepunkte der Jubiläums-Veranstaltung gelten das Auftaktkonzert des deutschen Reggae-Stars Gentleman im Millowitsch-Theater sowie ein Auftritt der dänischen Band Efterklang in der Kölner Philharmonie. "Vor allem wird es wieder eine Reihe junger Künstler zu entdecken geben, von denen wir erwarten, dass sie künftig auf den großen Bühnen zu sehen sein werden", sagte "c/o pop"-Geschäftsführer Norbert Oberhaus anlässlich des Festivalauftaktes am Mittwoch.

Insgesamt rechnen die Veranstalter in diesem Jahr mit rund 30 000 Festivalbesuchern. Neben den Festivalgästen erwarten die Veranstalter zur zehnten Ausgabe der "c/o pop" zudem rund 1000 Fachbesucher. Sie werden beim begleitenden Branchentreff Creativity & Business Convention insbesondere über neue digitale Erlösmodelle für die Musik- und Internetwirtschaft diskutieren. Die "c/o pop" hatte 2004 die nach Berlin gezogene Musikmesse "Popkomm" abgelöst.

