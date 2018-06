Nizza (SID) - Tour-de-France-Favorit Christopher Froome (Sky) hält den Spanier Alberto Contador (Saxo) weiterhin für seinen härtesten Rivalen beim wichtigsten Radrennen der Welt. Eineinhalb Wochen vor dem Start der 100. Frankreich-Rundfahrt (29. Juni bis 21. Juli) auf Korsika gibt der Brite nichts mehr auf seinen deutlichen Sieg gegen den 30-jährigen Contador beim Critérium du Dauphiné und will von einer alleinigen Favoritenrolle nichts wissen.

"Ich denke, es gibt eine ziemlich große Zahl von Anwärtern auf das Gelbe Trikot, vielleicht sechs, sieben konkurrenzfähige Jungs", sagte Froome der Nachrichtenagentur AFP: "Dabei ist Alberto Contador im Moment immer noch meine größte Bedrohung. Er hat in der Vergangenheit viele große Rundfahrten gewonnen, und er wird mit Sicherheit bereit sein für die Tour de France."

Das dänische Radteam Saxo-Tinkoff hat dem zweimaligen Tour-Sieger Contador acht Helfer an die Seite gestellt, die ihn im Gelben Trikot nach Paris bringen sollen. Nach seiner dopingbedingten Tour-Zwangspause im Vorjahr zählt für Contador nur der Sieg. "Wir wollen das Rennen mit Alberto Contador gewinnen. Deshalb haben wir die Fahrer ausgewählt, die am besten zu diesem Ziel passen", sagte der Franzose Philippe Mauduit, Sportlicher Leiter der Saxo-Equipe.

Der 28-jährige Froome bedauert indes den Ausfall von Titelverteidiger Bradley Wiggins, der wegen Knieproblemen auf seinen Tour-Start verzichten muss. Wiggins nicht dabei zu haben, mache einen Unterschied, obwohl die Beziehung beider im Streit um den Führungsanspruch bei Sky doch arg strapaziert worden war. "Wir sind bei der Tour ohne Bradley nicht so stark wie mit ihm", sagte Froome.

In die Jubiläumstour geht der gebürtige Kenianer dennoch mit Zuversicht. "Ich bin definitiv nervös, aber das ist ein gutes Zeichen. Ein Tour-Sieg wäre großartig. Das wird sicher sehr schwierig, aber wir sind in diesem Jahr in einer guten Position und werden alles dafür geben", versicherte Froome, der die Tour 2012 in einer Helferrolle für Wiggins als Zweiter beendet hatte. In dieser Saison hat er sich bisher als nahezu unschlagbar präsentiert.