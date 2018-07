Luxemburg (SID) - Altmeister Jens Voigt (41/Grevesmühlen) steht zusammen mit Rundfahrtspezialist Andreas Klöden (37/Mittweida) im Aufgebot des Teams Radio Shack-Leopard für die 100. Tour de France (29. Juni bis 21. Juli). Der deutsche Rekordteilnehmer und älteste Radprofi im Peloton geht damit in seine 16. Frankreich-Rundfahrt. 1998 war Voigt erstmals bei der Großen Schleife dabei, 2001 und 2006 gewann er jeweils eine Etappe, 2001 und 2005 trug er jeweils einen Tag das Gelbe Trikot. "Sieht so aus, als ob ich offiziell dabei bin. Jippie!! Nummer 16 ich komme!", twitterte Voigt begeistert.

An der Spitze der Radio Shack-Equipe steht der Luxemburger Andy Schleck, der seit einem Beckenbruch im Juni 2012 seit Monaten um die Rückkehr zu alter Stärke ringt. Der Tour-Sieger von 2010 hatte nach der schweren Verletzung im Vorjahr auf den Start in Frankreich verzichten müssen. "Wir sind glücklich, dass Andy zurück ist. Niemand im Team hatte je Zweifel an seinem Talent. Nach den letzten zwölf Monaten wäre es aber unrealistisch, eine Podiumsplatzierung zu erwarten", sagte Teammanager Luca Guercilena.

Der Schweizer Klassikerjäger Fabian Cancellara konzentriert sich auf die Straßenrad-WM im September in Florenz und lässt die Jubiläumstour aus. Andy Schlecks Bruder Fränk ist nach seiner positiven Dopingprobe im Vorjahr noch bis Mitte Juli gesperrt und daher nicht startberechtigt.

Das Tour-Aufgebot von Radio Shack: Jens Voigt (Grevesmühlen), Andreas Klöden (Mittweida), Andy Schleck, Laurent Didier (beide Luxemburg), Jan Bakelants, Maxime Monfort (beide Belgien), Tony Gallopin (Frankreich), Markel Irizar, Haimar Zubeldia (beide Spanien).