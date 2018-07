Moskau (AFP) Russland will den erwarteten Vorstoß von US-Präsident Barack Obama zur atomaren Abrüstung beider Staaten auch auf andere Länder ausdehnen. "Der Prozess der Verringerung der nuklearen Arsenale sollte die anderen Staaten mit Atomwaffen einschließen", sagte der außenpolitische Berater des Kreml, Juri Uschakow, am Mittwoch in Moskau. Diese Haltung hätten russische Diplomaten auch der Regierung in Washington vor Obamas Rede am Brandenburger Tor in Berlin übermittelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.