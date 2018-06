Beirut (AFP) Im Süden von Damaskus haben Hisbollah-Kämpfer auf der Seite der syrischen Regierungstruppen in die Gefechte mit den Rebellen eingegriffen. Die libanesische Schiiten-Miliz sei bei den Kämpfen um das Khomeini-Krankenhaus in dem Dorf Sajabijeh im Südosten der syrischen Hauptstadt aktiv, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag. Die Hisbollah habe rund um das schiitische Pilgerzentrum Sajjida Seinab eine starke Präsenz und unterstütze die Armee bei einer Offensive auf Sajabijeh und Babila.

