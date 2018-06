Eastbourne (SID) - Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber ist bereits im Achtelfinale des WTA-Turniers in Eastbourne ausgeschieden. Die an Nummer drei gesetzte Kielerin unterlag der Russin Jekaterina Makarowa mit 3:6, 4:6. Schon bei den Australian Open im Januar war Kerber beim letzten Aufeinandertreffen der beiden im Achtelfinale an Makarowa gescheitert. Damit ist bei der mit 520.100 Euro dotierten Rasenveranstaltung keine deutsche Spielerin mehr vertreten.