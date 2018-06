San Francisco (AFP) Der US-Elektroauto-Hersteller Tesla hat ein System zum schnellen Wechsel der Batterien angekündigt. Firmenchef Elon Musk teilte am Dienstag per Kurzbotschaftendienst Twitter mit, am Freitag werde Tesla ein Video ins Netz stellen, das den schnellen Wechsel der Batterien zeige. Eine stets aufgeladene Batterie wäre ein wichtiges Kaufargument für ein Elektroauto. Unter anderem die geringe Reichweite der Autos selbst und die noch geringe Anzahl von Stromtankstellen schrecken viele Autofahrer vom Kauf eines Elektromobils ab.

