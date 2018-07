Washington (AFP) Die US-Regierung hat Spekulationen über ein angeblich noch diese Woche angesetztes Treffen mit den afghanischen Taliban zurückgewiesen. "Informationen über ein geplantes Treffen sind ungenau", sagte Außenamtssprecherin Jennifer Psaki am Mittwoch. Ihr Ministerium habe offiziell auch "nie bestätigt", dass eine solche Zusammenkunft mit den radikalislamischen Extremisten in Katars Hauptstadt Doha bevorstehe, wo die Taliban am Dienstag die Eröffnung eines Verbindungsbüros und die baldige Wiederaufnahme der Gespräche mit den USA bekannt gegeben hatten.

