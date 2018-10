Washington (AFP) Nach der Eröffnung eines Verbindungsbüros der afghanischen Taliban in Katars Hauptstadt Doha wollen die USA schon in den nächsten Tagen Gespräche mit den Islamisten aufnehmen. Der Kontakt zu den Taliban solle in den kommenden Tagen aufgenommen werden, sagte ein Vertreter der US-Regierung am Dienstag. Danach würden die Taliban mit einem Hohen Friedensrat in Kontakt treten, der im Auftrag des afghanischen Präsidenten Hamid Karsai Friedensverhandlungen mit den Taliban führen soll.

