Washington (AFP) Bei einem Angriff auf einen Militärstützpunkt in der Nähe von Kabul sind vier US-Soldaten getötet worden. Die Soldaten seien am Dienstag auf dem Luftwaffenstützpunkt Bagram rund 45 Kilometer nördlich der afghanischen Hauptstadt durch Raketen oder Mörsergranaten ums Leben gekommen, teilte ein Vertreter des Verteidigungsministeriums in Washington mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.