Genf (SID) - Der europäische Basketball-Verband FIBA Europe trauert um seinen Präsidenten Ólafur Rafnsson. Der Isländer starb plötzlich und unerwartet im Alter von nur 50 Jahren in Genf. In der Schweiz hatte Rafnsson, der auch Präsident des Nationalen Olympischen Komiteees seines Landes war, am Dienstag noch an der Eröffnung des neuen FIBA-Hauptquartiers teilgenommen. Die FIBA Europe führte der ehemalige isländische Nationalspieler seit 2010 an.