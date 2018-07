Kiel (AFP) Nach dem Entzug der Genehmigung für das Atommüll-Zwischenlager am Akw Brunsbüttel haben Atomkraftgegner die sofortige Stilllegung aller deutschen Reaktoren gefordert. "Das Urteil wirft ein krasses Licht auf die Flickschusterei in der Atommüllfrage und muss politische Konsequenzen haben", erklärte die Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg am Donnerstag.

