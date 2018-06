Moskau (AFP) Der bei einem Säureangriff verletzte Ballettchef des weltberühmten Bolschoi-Theaters in Moskau, Sergej Filin, ist so gut wie blind. Filin habe ihr vor drei Tagen gesagt, dass er auf einem Auge überhaupt nicht und auf dem anderen nur zu zehn Prozent sehe, sagte die Sprecherin des Bolschoi-Theaters, Katerina Nowikowa, am Donnerstag während einer Pressekonferenz in Moskau. Filin, der zuletzt in Deutschland medizinisch behandelt wurde, unterziehe sich gerade einer weiteren Operation, ergänzte die künstlerische Leiterin des Balletts, Galina Stepanenko.

