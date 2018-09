Masar-i Scharif (AFP) - (AFP) Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) ist am Donnerstag zu einem zuvor nicht angekündigten Truppenbesuch in Afghanistan eingetroffen. Der Minister begann seinen Besuch am Morgen in Masar-i-Scharif. Im Rahmen der Afghanistan-Reise will de Maizière auch mit dem italienischen Verteidigungsminister Mario Mauro und dem afghanischen Ressortchef Bismillah Mohammadi zusammentreffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.