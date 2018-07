Berlin (AFP) Die deutschen Gebäudereiniger bekommen mehr Geld. In zwei Stufen steigt in der untersten Tarifgruppe der Stundenlohn im Westen von 9,00 Euro auf 9,55 Euro und im Osten von 7,56 auf 8,21 Euro, wie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) am Donnerstag in Berlin mitteilte. Die Löhne in den übrigen Tarifgruppen werden demnach entsprechend erhöht.

