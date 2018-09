Frankfurt/Main (AFP) Die Piloten bei Airberlin streiken doch nicht. Die Warnstreiks seien bis auf Weiteres abgesagt, teilte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am Donnerstag in Frankfurt am Main mit. Airberlin habe ein verbessertes Angebot für die Piloten vorgelegt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.