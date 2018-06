Paris (AFP) Die Immobilienpreise sind innerhalb der Europäischen Union in London und Paris am höchsten. Als teuerste Stadt Deutschlands landete München in einer am Donnerstag in Paris veröffentlichten Vergleichsstudie der Unternehmensberatung Deloitte unter zwölf EU-Staaten auf Rang drei. Demnach lag der Preis für einen Quadratmeter in einem neuen Wohngebäude in der britischen Hauptstadt im vergangenen Jahr im Schnitt bei 10.000 Euro. In der französischen Hauptstadt lag der Preis bei 8300 Euro. Es folgten München mit 5000 Euro pro Quadratmeter und Mailand, Rom, Lyon und Marseille mit jeweils rund 4000 Euro.

