Arosa (AFP) - (AFP) Der Reiseveranstalter Tui will mehr Gäste in Öko-Hotels unterbringen. Im kommenden Tourismusjahr 2013/14 sollen "eine Million Gäste ein nachhaltiges Hotel buchen", erklärte Firmenchef Christian Clemens am Donnerstag im schweizerischen Arosa bei der Vorstellung des Winterprogramms von Tui Deutschland. Diese Zielmarke entspreche einer Verdopplung der bisherigen Buchungszahlen. Tui Deutschland hat rund sieben Millionen Kunden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.