Iserlohn (SID) - Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben sich mit dem Amerikaner Alex Foster verstärkt. Der 28 Jahre alte Angreifer kommt vom Ligakonkurrenten Adler Mannheim ins Sauerland. In Iserlohn unterschrieb Forster, der erst im Januar nach Mannheim gewechselt war und in 14 Spielen ein Tor und zwei Assists beigesteuert hatte, zunächst für eine Saison. In der nordamerikanischen Profiliga NHL absolvierte Foster drei Spiele für die Toronto Maple Leafs.