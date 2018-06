Berlin/Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Channing Tatum (33), der vor wenigen Monaten vom "People"-Magazin zum "Sexiest Man Alive" gekürt wurde, nimmt sich in einem Musikvideo selbst auf die Schippe.



Im Clip des Komikers Jimmy Kimmel fliegen dem frisch gebackenen Vater die Herzen der Frauen zu und sein Name wird zum Inbegriff der sexuellen Anziehungskraft ("I Wanna Channing All Over Your Tatum").

Der Schauspieler und Tänzer ("Magic Mike") steht im weißen Anzug am Strand, verkleidet sich als Rapper und tanzt vor riesigen Champagner-Flaschen. Unterstützt wird er dabei von Prominenten wie Jamie Foxx (45), Miley Cyrus (20) und Matt Damon (42). Der Clip wurde bei YouTube innerhalb eines Tages über eine Million Mal angeklickt.

Musikvideo bei YouTube