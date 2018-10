Los Angeles/Rom (dpa) - Der amerikanische Schauspieler James Gandolfini, Star der Mafia-Serie "Die Sopranos", ist tot. Eine Sprecherin des US-Senders HBO teilte CNN am Mittwoch mit, dass der 51-jährige Schauspieler vermutlich einen Herzinfarkt erlitten habe.

Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa starb Gandolfini während eines Besuchs in Rom.

Der US-Amerikaner italienischer Abstammung spielte in der beliebten Serie "Die Sopranos" das Familienoberhaupt Tony Soprano. Zuletzt wirkte Gandolfini in den Filmen "Der unglaubliche Burt Wonderstone" und "Zero Dark Thirty" mit.