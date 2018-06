Rom (dpa) - US-Schauspieler James Gandolfini ist tot. Der Star der Mafia-Serie "Die Sopranos" starb offenbar an einem Herzinfarkt während eines Besuchs in Rom. Das berichten US-Medien und die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Gandolfini wurde 51 Jahre alt. Der US-Amerikaner italienischer Abstammung spielte in der beliebten Serie "Die Sopranos" das Familienoberhaupt Tony. Zuletzt wirkte Gandolfini in den Filmen "Der unglaubliche Burt Wonderstone" und "Zero Dark Thirty" mit.

